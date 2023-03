Gioele Tedde e Giulia Russu hanno vinto la settima edizione del Trofeo Ambrosio, torneo di tennis di Terza e Quarta categoria maschile e femminile disputato al Tc Terranova di Olbia. I due vincitori si sono così aggiudicati la manifestazione sui campi di casa.

Nel tabellone maschile, il 3.2 Tedde, accreditato della terza testa di serie, ha esordito nei quarti battendo 6-2, 6-0 Giulio Cossu (3.3 del Tc Arzachena), per poi eliminare il numero 2 del seeding Nicolò Serra (3.1, Tc Alghero) 6-4, 7-6(6) e battere 6-4, 6-4 in finale il compagno di circolo Nicolò Pes (3.3). Pes che in semifinale aveva superato 6-2, 6-3 un altro alfiere del circolo ospitante, il 3.2 Davide Vargiu.

Nel femminile, la favorita della vigilia Giulia Russu (3.1) ha battuto in due set Giulia Secchi (3.4 del Tc Palau) 6-4, 6-2 nei quarti, la testa di serie numero 4 Giorgia Spina (3.2, Accademia Tennis Sassari) 7-6(3), 6-3) in semifinale e, in finale, con un doppio 6-3 la compagna di circolo e pariclassifica Giorgia Rosa Rossi.

Nei tabelloni di chiusura dei Quarta, vittoria per il 4.2 del Geovillage Sporting Club Sami Pintus (4-6, 6-3, 6-2 a Danilo Baldussi, pariclassifica del Tc Palau) e per la 4.2 del Tc Arzachena Manuela Rosaria Pinna (che ha superato Giovanna Burrai, 4.3 del Tc Terranova).

