Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Duván Zapata, attaccante del Torino, dopo l’infortunio di sabato sera contro l’Inter danno l’esito peggiore fra quelli prospettati: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Un infortunio gravissimo, che terrà l’attaccante colombiano fuori praticamente per tutta la stagione (al massimo potrebbe tornare nelle ultimissime giornate, ma comunque dopo sette mesi di stop).

Paolo Vanoli, a partire da Cagliari-Torino dopo la sosta per le nazionali (domenica 20 ore 18 alla Domus), dovrà reinventare l’attacco visto che gli mancherà il principale referente offensivo. Ed è in dubbio anche il centrocampista Ivan Ilic: convocato dalla Serbia per gli impegni in Nations League, questo pomeriggio ha subito lasciato il ritiro per un’infiammazione al tendine d’Achille. Un infortunio, certificato dai medici della nazionale serba, che ora sarà gestito dallo staff del Torino.

Contro i rossoblù alla Domus nei granata mancherà di sicuro anche il difensore Guillermo Maripán, espulso al 20’ della partita di avantieri contro l’Inter e squalificato.

