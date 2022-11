E’ una partita destinata a restare nella storia.

Non solo perché sarà la prima volta della seconda squadra della Juventus all’Allianz Stadium, ma per il pubblico che accorrerà a vederla. Domenica alle 14.30 si gioca Juve Next Generation-Mantova. E, complice la sosta, sono attesi nell’impianto 30-35 mila spettatori.

Complice la sosta della Serie A e favorito dai biglietti gratuiti, il match accenderà quindi i riflettori anche a Torino su una squadra di Serie C sperimentale, allenata dall’ex regista del Cagliari Massimo Brambilla.

Per il Mantova, che all’epoca di Edmondo Fabbri e Gustavo Giagnoni faceva tremare la Juve “vera” e non solo (erano gli Anni Sessanta, quelli del cosiddetto Piccolo Brasile), si prospetta quindi un clima incandescente.

