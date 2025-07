Il giocatore del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale a Zamora, in Spagna. Secondo quanto riporta As, il veicolo su cui viaggiava con suo fratello André Felipe, centrocampista del Penafiel anch'egli deceduto, è bruciato dopo essere uscito di strada.

L’incidente, stando a quanto ha dichiarato la Guardia Civil, è avvenuto a mezzanotte e 30 sull’autostrada A52 in territorio di Cernadilla. Secondo le prime informazioni, a causare l’incidente fatale è stato un problema a un pneumatico dell’auto su cui viaggiavano Diogo Jota (che si trovava in Spagna in vacanza) e il fratello.

Diogo Jota era nato il 4 dicembre 1996. Dopo gli esordi nel Paços Ferreira e un breve passaggio al Porto (in prestito dall'Atlético Madrid, dove non ha mai giocato), si è affermato col Wolverhampton in Inghilterra fra il 2017 e il 2020. Quindi il suo passaggio al Liverpool, con cui ha vinto l'ultima Premier League. Un mese fa aveva conquistato la Nations League col Portogallo e il 22 giugno si era sposato.

In un breve comunicato, il Liverpool fa sapere di «essere stato informato che il ventottenne è morto in un incidente stradale in Spagna, assieme a suo fratello André. Il Liverpool FC non farà ulteriori commenti e chiede che la privacy della famiglia di Diogo Jota, dei suoi amici, dei suoi compagni di squadra e dello staff venga rispettata. Il club proseguirà con il suo supporto».

Fra i tanti messaggi anche quello del Cagliari Calcio, che «si unisce al cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva, stringendosi con affetto alle famiglie e a tutti i membri del Liverpool e del Penafiel FC».

(Unioneonline)

