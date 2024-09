Si sono aggravate le condizioni di Totò Schillaci, l’eroe delle “notti magiche” dei Mondiali di Italia ‘90.

«Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali. In atto il paziente effettua anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari», comunica la direzione sanitaria dell'azienda Civico Di Cristina di Palermo.

L’ex attaccante, in cura da qualche anno per un tumore, è ricoverato da inizio settembre e le sue condizioni, dopo qualche incoraggiante miglioramento, sono di nuovo critiche.

Schillaci a 59 anni appena sta giocando la partita più importante della vita, e sono numerosi i messaggi di incoraggiamento e affetto degli italiani che lo hanno seguito e amato.

