Ci ha preso gusto a vincere al “Vanni Sanna” la Torres, che liquida la Pianese per 3-0 consolidando il secondo posto. Al gol di Dametto nel primo tempo fanno seguito l’incornata di Diakité e nel recupero il pallonetto da 40 metri di Scotto, al rientro dopo l’infortunio, così come Antonelli, autore di una prova sontuosa in difesa.

Gara ad alti ritmi. La Torres la sblocca presto: al 9’ Liviero calcia al volo verso l’incrocio, il portiere si distende e mette in corner, batte Mastinu e su mischia Dametto in spaccata realizza. Al 40’ contropiede di Varela che corre per 50 metri ma sull’uscita del portiere calcia il diagonale fuori. Al 43’ Odjer riceve in area ma in scivolata manda alle stelle.

Nella ripresa Fischnaller cerca il raddoppio tre volte: la più bella è su azione al volo al 60’ ma la palla sfiora la traversa. La più pericolosa al 74’ ma il portiere mette in angolo, però da quel corner di Mastinu nasce il raddoppio con l’incornata di Diakité.

C’è ancora il tempo per l’eurogol del rientrante Scotto: al 93’ su palla recuperata nella trequarti vede il portiere fuori dai pali e lo trafigge con un pallonetto da 40 metri.

