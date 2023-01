È quasi simbolico che il nuovo anno e la prima partita del nuovo tecnico Stefano Sottili siano contro il San Donato Tavarnelle. Domenica a Montevarchi (14.30) la Torres è chiamata a riscattare la sconfitta dell'andata per 2-1 dove in un pessimo secondo tempo riuscì anche a sbagliare il rigore del pareggio con Suciu.

L'ironia è che quella è stata l'unica vittoria della formazione fiorentina sotto la guida del tecnico Magrini, esonerato due mesi fa e sostituito dal vice Buzzegoli. Il cambio di allenatore ha sortito grande effetto, basti dire che nelle ultime cinque partite il San Donato Tavarnelle ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I toscani si sono portati a soli 2 punti di ritardo dalla squadra sassarese, che a sua volta ne ha appena 3 sulla zona playout.

Il tecnico Sottili sembra intenzionato a giocare col modulo 4-2-3-1, ma deve fare fronte a diverse assenze: il portiere Salvato e il difensore Antonelli per squalifica, il difensore Ferrante, il terzino Heinz e il centrocampista Campagna per infortunio. Convocato invece il neo acquisto, il trequartsta ventunenne Saporiti, preso in prestito dal Modena.

© Riproduzione riservata