Torres sola al penultimo posto, la società riflette sull’allenatoreResta Marco Sanna, “strappato” alla Primavera? O in settimana arriva qualcun altro?
Con il pareggio strappato dal Perugia alla ex capolista Arezzo, sorpassata proprio dal Ravenna che ha battuto la Torres, è penultimo posto solitario per la squadra sassarese. In realtà per risultati sul campo sarebbe ultima, con appena una vittoria e 4 pareggi in tredici giornate, ma il Rimini, che di punti ne ha ottenuti 4 in più, partiva dal -12 (penalizzazione) e quindi resta indietro.
La società sassarese non ha ancora comunicato se in panchina rimane il tecnico Marco Sanna, distolto dalla squadra Primavera o se arriverà in settimana un nuovo allenatore, con l'ex Carpi Cristian Serpini che resta in pole position.
Il calendario propone nelle prossime giornate proprio le tre concorrenti dirette: Perugia in casa, Livorno e Rimini in trasferta. Tre partite fondamentali per lo sviluppo di un campionato che si è trasformato in incubo.