Basta un autogol di Dametto perché il Perugia infligga alla Torres la seconda sconfitta di fila in trasferta. Gli umbri vincono 1-0 e i rossoblù di Greco vengono raggiunti al terzo posto dal rilanciato Pescara.

Non ha giocato male la Torres, ma è riuscita a mettere intensità soltanto nei quarti d'ora finali dei due tempi. Troppo poco. E' vero che mancavano Antonelli, mercadante, Guiebre e Diakite, ma i apdroni di casa erano senza il bomber Montevago.

Cronaca- Al 2' subito palla dentro per Marconi che in mezzo a due difensori in scivolata calcia alto. Gli umbri insistono e passano al 28': Torrasi mette dentro e con la gamba goffamente Dametto cambia traiettoria alla palla beffando il proprio portiere. La risposta della Torres alla mezzora è una punizione di Fischnaller che passa non lontano dal palo sinistro. Sempre l'attaccante riceve al 39' una palla da Varela – spostato a destra- e si gira bene ma calcia debole. Al 42' bella palla in area di Fischnaller a mezz'altezza con tuffo di testa di Zamparo e palla che va a meno di un metro dal palo sinistro. Si chiude con un'altra punizione di Fischnaller che dà l'illusione del gol perché la palla finisce dietro la rete.

La ripresa propone poco sino al 64' quando un tiro di Joselito deviato diventa uno spiovente: alto. Contropiede degli umbri al 70' con Ida che chiude all'ultimo su Giunti prima che tiri. L'innesto di Brentan a centrocampo e Scotto in avanti (con Varela spostato come esterno destro).

Al 76' cross profondo di Fabriani da destra e in scivolata colpisce Scotto ma senza inquadrare la porta. Al 88' Matos spreca un'azione favorevole due contro due. Al 90' gran stop a sinistra di Liviero e cross, arriva Scotto di testa ma il tiro è centrale.

