«Sono contento della prestazione dei ragazzi per la società e per i numerosi tifosi»: così il tecnico Alfonso Greco ha commentato il 3-0 nel derby di Olbia. «Ho visto applicazione su quanto preparato e qualità nel palleggio» ha aggiunto l'allenatore rossoblù.

Mai in terza serie la Torres era partita così forte: tre gare, tre vittorie con 7 gol realizzati. Basti dire che nel campionato scorso all'ottava giornata i rossoblù avevano raccolto 10 punti e segnate 8 reti.

L'allenatore della squadra sassarese è già concentrato sul big match di mercoledì: al "Vanni Sanna" arriva la Carrarese, che divide la vetta con la Torres. «Questa partenza ci dà entusiasmo, ora dobbiamo continuare a lavorare, mercoledì abbiamo una partita difficile contro una grande squadra».

Da capire se riuscirà a recuperare dall'infortunio il centrocampista Kujabi, davvero positivo come spalla di Giorico. In panchina comunque ci sono Lora, Masala e Mastinu, che può giocare anche da punta. In questa stagione le assenze possono essere assorbite decisamente meglio.

