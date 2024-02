«Ho fatto la Champions con la Roma, ma quando hai il fuoco dentro e l'umiltà, la categoria è relativa», così il nuovo acquisto della Torres Aleandro Rosi, classe 1987, nelle ultime cinque stagioni a Perugia.

Il neo giocatore rossoblù era svincolato e ha preferito allenarsi da solo. E' decisamente carico: «Ho tanto entusiasmo, ma devo anche dosarlo, non devo avere fretta ma passo dopo passo capire come posso dare una mano a una squadra che è sulla bocca di tutti perché sta facendo un campionato straordinario rispetto alle aspettative. Non ci ho pensato un attimo quando è arrivata la proposta».

In serie A (241 presenze anche con Parma, Fiorentina, Frosinone, Genoa e Sassuolo) giocava da esterno tutta fascia. «Negli ultimi anni mi sono abituato a fare il braccetto della difesa a tre, sia a destra sia a sinistra, e il ruolo mi piace. Non mi sento pronto per il ritiro, voglio godermi il calcio fin che posso e qui se manteniamo l'entusiasmo possiamo ancora fare tanto».

