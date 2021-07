Gioca da qualche anno come esterno basso, ma ha fatto anche l'ala e il difensore centrale. Calciatrice rapida, briosa, classe 2001, Sofia Lorieri è il nuovo rinforzo della Torres, neopromossa nella massima serie.

Ha iniziato a giocare a 12 anni insieme alla squadra dei ragazzi del 2002. A 14 anni passa alla ACF Fiorentina Femminile Primavera prima come esterno di attacco, poi come terzino e difensore centrale.

Sofia Lorieri spiega la sua decisione di approdare a Sassari: “Ho scelto la Torres perché penso che per me possa essere una buona occasione per riprendermi dal mio infortunio e non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo. Mi aspetto una stagione ricca di esperienze nuove e di sfide.”

Nel frattempo il club rossoblù pensa anche al settore giovanile e ha nominato come responsabile Massimiliano Ribichesu, ex Latte Dolce, Lanteri Calcio Sassari, Cus Sassari, Torres Calcio 1903 e Polisportiva Ossese. Avrà il compito di strutturare l'Academy della squadra femminile più titolata d'Italia e guidare la formazione Primavera durante la stagione 2021/22.

massimiliano Ribichesu (foto concessa)

