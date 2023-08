Un tempo a testa come reti per un pareggio che lascia più contenta la Cos, formazione di serie D, che non la Torres, peraltro ancora imballata dai carichi di lavoro. Sul campo di Sennori finisce 2-2.

Primo tempo buono per la Torres che passa al 6' con incornata ravvicinata di Scotto. L'attaccante ci riprova di testa al 25' da pochi metri, ma il portiere mette in angolo. Si mangia un gol fatto Fishnaller al 31' quando tira sul portiere.

Al 36' Cos vicino al pareggio, Demontis dal limite calibra il sinistro che finisce sul palo, quando Aloia ribadisce in gol è in fuorigioco. Poco prima del riposo bell'assist di Scotto per Fishnaller che viene spinto alle spalle. E' lo stesso attaccante a calciare il rigore: a destra, il portiere intuisce ma è troppo angolato.

Nella ripresa il tecnico Greco cambia tutti tranne l'attaccante Fishnaller. La Costa Orientale Sarda è decisamente più vivace e accorcia la Cos con uno splendido tiro all'incrocio di Loi.

Pareggiano gli ospiti al 60' con bell'azione in velocità: tiro di Aloia respinto dal portiere e poi insacca Serra: 2-2.

© Riproduzione riservata