La cinquina è su un campo tradizionalmente avaro. La Torres vince 2-0 a Ferrara e respinge il tentativo di avvicinamento al secondo posto della Carrarese, che ieri ha sconfitto la capolista Cesena. Risultato pesante ottenuto contro una Spal che negli ultimi 5 turni aveva conquistato 11 punti.

Cronaca - Al 6' Dalmonte affonda a sinistra, mette in mezzo, in corsa Rau colpisce angolato, ma Zaccagno respinge. Spinge molto la Spal nei primi minuti, ma già al 10' su cross da destra di Zecca la girata di testa di Diakite manda un segnale preciso con la palla che sfila a un metro dal palo lontano. Risposta ferrarese con incornata di Peda e palla che si adagia sopra la rete dietro la traversa. Al 16' Diakite affonda e serve al centro Ruocco che stoppa a seguire in area, ma prima del tiro intervento provvidenziale di Dalmonte. Spreca Petrovic in area con un tiretto poco convinto l'assist di Dalmonte che è sempre pungente. Cester al 34' mette in mezzo, torsione di Diakite ma il colpo di testa non ha abbastanza forza.

Nel secondo tempo fiammata Fischnaller al 53' da sinistra con traversone basso, sul quale Diakite è troppo in anticipo, a destra arriva Zecca ma Galeotti chiude bene il tiro col corpo. Come al solito Dalmonte a sinistra crea pericoli e verticalizza per Petrovic in area, ma Zaccagno sceglie il tempo giusto per deviare.

La Torres sblocca al 59': rinvio corto della difesa, Fischnaller stoppa col petto e dal limite calibra il pallonetto che sorprende il portiere.

La Spal al 71' ha l'occasione per pareggiare: sponda di Maistro per Rabbi che entra in area ma sull'uscita di Zaccagno allarga maldestramente il diagonale. I rossoblù raddoppiano al 74': su un'azione che sembra lenta il neo entrato Scotto dal vertice destro dell'area si gira verso l'interno e calcia forte, Galeotti respinge il tiro ma sulla ribattuta arriva Zecca che segna.

Al 83' Siligardi ci prova direttamente da corner destro, vola Zaccagno a smancciare la palla diretta sotto la traversa. Torres vicina alla terza rete al 87' Scotto da sinistra sul lato opposto, dove Masala fa da torre per Ruocco che dall'area piccola incorna ma la palla finisce sul palo sinistro.

© Riproduzione riservata