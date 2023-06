Non solo i video dei giorni scorsi, in cui a cena con le bandiere del Milan, Tassotti e Galli ha esultato per la vittoria rossoblù a Bari. Ora, anche una foto nel suo locale a Milano, con tanto di maglia celebrativa “TorrAus we’re back” personalizzata con la numero 11. Il legame fra Pietro Paolo Virdis e il Cagliari non si è mai interrotto. Tantomeno con l’isola, dove l’ex bomber di Sindia torna appena possibile.

Negli ultimi anni, una svolta anche culinaria proprio con l’apertura della trattoria-enoteca “Il Gusto di Virdis” in via Piero della Francesca, a due passi dal centro. Qui, con la moglie Claudia, si cimenta ai fornelli, proponendo piatti sardi di qualità, accompagnandoli ai vini del territorio. Ma soprattutto, raccontando ai tifosi rossoblu, milanisti e leccesi tanti aneddoti sulla sua carriera calcistica.

Giorgio Ignazio Onano

