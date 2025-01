Un pesante passo indietro. È quello fatto dal Cagliari, che dopo sette punti nelle precedenti tre giornate ha perso 2-0 col Torino. «Stasera i ragazzi hanno dato tutto come al solito, però obiettivamente eravamo un po’ più stanchi», ammette Davide Nicola. «In queste tre partite abbiamo speso tanto come energia mentale e fisica. Stasera non abbiamo avuto il giusto livello di energia, non riuscivamo a essere aggressivi e con la lucidità corretta. Abbiamo bisogno di uno stacco di tre giorni per recuperare le energie e preparare la prossima».

Per Nicola è una serata storta per via delle poche risorse: «Oggi eravamo stanchi, ci può stare», aggiunge il tecnico. Che ha fatto quattro cambi in contemporanea, stavolta senza avere risultati come col Lecce: «In questo momento non abbiamo neanche tantissime alternative. Ricordo che Luvumbo è assente da un po’ di tempo, sulle fasce Felici e Zortea come lo stesso Zappa e molti altri stanno giocando davvero tanto, ci sta che dopo alcune partite in cui hai speso molto rigiocare dopo cinque giorni non ti dia la giusta energia per contrapporti a una squadra combattiva come il Torino».

Nicola non condanna il Cagliari: «Non voglio criticare i miei giocatori, so che hanno dato tutto ma non avevano la giusta forza», il commento. «Ci può stare, in un campionato del genere. Nel momento in cui eravamo più bassi si faceva fatica a ripartire, la squadra in generale ha risentito un po’ del grande sforzo fatto nelle precedenti tre. Per competere devi essere sempre al massimo a livello mentale e fisico, dobbiamo recuperare e preparare la prossima partita». Che sarà fra dieci giorni, contro la Lazio in casa.

Fra i tanti giocatori che non hanno inciso in Torino-Cagliari c’è Gianluca Gaetano: «Aveva davanti due giocatori aggressivi, non era facile raccogliere la palla. Quando è così devi tenere botta a livello fisico e giocare in velocità la palla».

