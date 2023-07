Torino-Cagliari: questa la prima sfida del campionato di Serie A 2023-2024 per i rossoblù di Claudio Ranieri. La seconda è in casa con l’Inter. Terza giornata nuova trasferta, contro il Bologna. Per la successiva si torna in Sardegna per ospitare l’Udinese, nel giorno in cui si affrontano anche Inter e Milan. Poi trasferta a Bergamo, contro l’Atalanta. Il turno successivo infrasettimanale sarà contro il Milan in casa. Per poi partire verso la Toscana, dove i rossoblù sono attesi dalla Fiorentina. Segue la Roma, in casa, nel giorno del derby di Torino.

Nona sfida fissata contro la Salernitana, poi doppietta casalinga contro le neopromosse Frosinone e Genoa. Nel weekend del 12 novembre c’è la Juve, poi Cagliari-Monza e Lazio-Cagliari. Alla quindicesima c’è il Sassuolo in casa, mentre bisognerà aspettare metà dicembre per il big match contro il Napoli, in trasferta.

Il 23 dicembre i rossoblù volano a Verona, mentre il 30, a ridosso di Capodanno, all’Unipol Domus arriva l’Empoli. Chiude il girone d’andata Lecce-Cagliari, apre quello di ritorno Cagliari-Bologna. Alla seconda si va a Frosinone, poi Torino e filotto capitolino con Roma e Lazio tra ventitreesima e ventiquattresima.

Alla venticinque la trasferta di Udine, mentre il Napoli arriva a Cagliari a fine febbraio, per la settima di ritorno. Poi Empoli, Salernitana e Monza. Alla trentesima c’è l’Hellas alla Domus, segue l’Atalanta e poi doppia salita: trasferta con l’Inter alla trentadue, la Juve a Cagliari alla trentatré a fine aprile. Concludono il campionato dei sardi Genoa, Lecce, il Milan a San Siro e il Sassuolo al Mapei. All’ultima si chiude con Cagliari-Fiorentina.

La prima di campionato è fissata per il 20 agosto (salvo anticipi o posticipi). L’ultima è in programma il 26 maggio 2024. Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico, quindi il girone di ritorno non rispetterà l’ordine inverso rispetto a quello di andata.

La prima sosta sarà il 10 settembre, in concomitanza con gli impegni della Nazionale. Nessuno stop durante le vacanze di Natale: le squadre saranno in campo anche il 23 e il 30 dicembre.

I PRECEDENTI ESORDI DEL CAGLIARI

21-22 Spezia

20-21 Sassuolo

19-20 Brescia

18-19 Empoli

17-18 Juventus

16-17 Genoa

15-16 (Serie B)

14-15 Sassuolo

13-14 Atalanta

12-13 Genoa

11-12 Roma (si iniziò con la seconda giornata per sciopero)

10-11 Palermo

09-10 Livorno

08-09 Lazio

07-08 Napoli

06-07 Catania

05-06 Siena

04-05 Bologna

