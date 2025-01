SEGUI QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ancora un primo tempo difficile per il Cagliari, sotto 1-0 all’intervallo in casa del Torino. Segna subito Ché Adams, poi pochissime palle gol di cui nessuna dei rossoblù.

Prima occasione al 4’, Karamoh entra in area da sinistra e il suo destro a giro – molto insidioso – è deviato da Zappa in corner. Ma due minuti dopo i granata passano: filtrante da destra di Lazaro per Ricci, assist per Adams che controlla e riesce a calciare con la palla che sbatte sulla traversa ed entra in rete.

Ritmo tutt’altro che entusiasmante, anzi dopo le fiammate iniziali dei granata succede poco e niente. Per vedere un’azione del Cagliari bisogna attendere il 28’, punizione da destra e colpo di testa alto di Mina. Alla mezz’ora liberato Karamoh centralmente da un lancio di Maripán bucato dalla difesa ospite, destro rasoterra dal limite e Caprile evita il 2-0.

Il portiere rossoblù deve intervenire ancora al 41’, quando Pedersen riceve palla a destra ed entra in area indisturbato: sul suo sinistro Caprile si oppone. Passa un minuto e, su cross di Karamoh deviato, Luperto non rinvia bene ma c’è Caprile accanto a lui per parare. E fa bene anche al 44’, su un destro a giro di Karamoh andato via a Zappa.

