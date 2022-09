Divieto di entrare allo stadio per 5 anni.

Questo il “Daspo” emesso dal questore di Milano Giuseppe Petronzi per il 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita tra Milan-Napoli, all’uscita dallo stadio di San Siro ha gridato “terrone di merda” all’indirizzo di Marco Lombardi, giornalista dell’emittente Calcio Napoli 24 tv che in quel momento era in diretta per le interviste post-partita.

L’uomo, secondo il Questore, si è reso responsabile di una condotta “violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria”.

Per lui, oltre al bando dagli eventi sportivi, anche una denuncia per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata