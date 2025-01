A Riad, il Milan batte la Juventus 2-1 e va in finale di Supercoppa italiana, dove il 6 gennaio affronterà l'Inter. Dopo la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi, anche gli uomini di Conceiçao hanno staccato il pass per sognare il gradino più alto del podio, vincendo 2-1 in rimonta contro la Juventus nella seconda semifinale.

I rossoneri, sotto di un gol all'intervallo (rete di Yildiz al 21'), hanno reagito con forza nella ripresa: al 71' hanno pareggiato grazie a un rigore procurato e trasformato da Pulisic, per poi passare in vantaggio al 75' con un’autorete di Gatti su un cross innocuo di Musah.

Nel finale, assalto della Juventus, con Gatti che ha avuto sul destro la chance del 2-2 al 96', ma Gabbia ha salvato il risultato respingendo in corner.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata