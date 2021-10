Squadre di nuovo in campo per la nona giornata del campionato di Serie A. Primo stop dopo otto vittorie per il Napoli, che con il pareggio all’Olimpico viene raggiunto in testa alla classifica dal Milan.

Ecco il quadro delle partite con risultati e marcatori.

Venerdì

Torino-Genoa 3-2 (Sanabria, Pobega, Destro, Brekalo, Caicedo)

Sampdoria-Spezia 2-1 (aut. Gyasi, Candreva, Verde)

Sabato

Salernitana-Empoli 2-4 (Pinamonti, Cutrone, aut. Strandberg, Pinamonti su rig., Ranieri, aut. Ismajli)

Sassuolo-Venezia 3-1 (Okereke, Berardi, autogol di Henry, Frattesi)

Bologna-Milan 2-4 (Leao, Calabria, autogol di Ibrahimovic, Barrow, Bennacer, Ibrahimovic)

Domenica

Atalanta-Udinese 1-1 (Malinovsky, Beto)

Fiorentina-Cagliari 3-0 (Biraghi su rig., Gonzalez, Vlahovic)

Verona-Lazio 4-1 (Simeone, Simeone, Immobile, Simeone, Simeone)

Roma-Napoli 0-0

Inter-Juventus

