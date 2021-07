“Ho parlato con il presidente Giulini e ho accettato di venire al Cagliari perché sono convinto del progetto”. Parola di Kevin Strootman, arrivato dal Genoa, dopo un’esperienza non entusiasmante a Marsiglia, per rafforzare il centrocampo rossoblù.

“Mi trovo bene qui – ha spiegato il calciatore in conferenza stampa – è una squadra con tanti uomini di qualità e spero proprio che riusciremo a fare bene”, ha aggiunto il calciatore olandese.

Contento della scelta di sbarcare in Sardegna anche Dalbert, anche lui a colloquio con i cronisti dal ritiro rossoblù. “Sono qui per aiutare la squadra”, ha detto l’esterno brasiliano, proveniente dall’Inter.

Entrambi, hanno poi rivelato, sono stati incoraggiati a sposare la causa cagliaritana da Radja Nainggolan: “Mi ha detto: dai, devi venire a Cagliari”, ha spiegato Strootman. “Ma io ora sono qua e lui è ancora un giocatore dell’Inter”, ha sottolineato l’olandese, senza però sbilanciarsi troppo sulla possibilità di un possibile ritorno del Ninja.

“Anche a me Nainggolan ha parlato benissimo di Cagliari, delle strutture e della gente”, ha fatto eco Dalbert, che prima del passaggio in rossoblù ha avuto modo di allenarsi proprio con il belga.

Sia Dalbert che Strootman, infine, hanno confermato l’assoluta fiducia in mister Semplici e il desiderio di mettersi a sua completa disposizione per il bene della squadra: “Il mister è come Ballardini: di poche parole – ha detto Strootman -, ma quando dice qualcosa dice la dice giusta”.

(Unioneonline/l.f.)

