Palermo-Bari apre il weekend di Serie B, seconda giornata del girone di ritorno, stasera alle 20.30 al "Barbera". Rosanero imbattuti da sei partite (ma dopo il 2-1 al Cagliari solo pareggi, rimontando fino al 3-3 a Perugia allo scadere sabato scorso), pugliesi a -3 dalla zona promozione.

Sfida fra i due migliori marcatori: 12 gol per Walid Cheddira (Bari), 10 per Matteo Brunori (Palermo).

Domani, oltre a Cittadella-Cagliari, il ventunesimo turno del campionato cadetto presenta sette partite alle ore 14. La principale è lo scontro diretto playoff tra Reggina e Ternana, coi calabresi raggiunti nella scorsa giornata al secondo posto dal Genoa e i rossoverdi (settimi) tornati a vincere domenica scorsa, come non succedeva dalla partita col Cagliari del 7 dicembre. Proprio i rossoblù liguri, autori di una gran risalita in classifica nell'ultimo mese e mezzo, puntano a dare continuità di risultati nella trasferta di Benevento: sfida in panchina fra due protagonisti del trionfo dell'Italia ai Mondiali del 2006, Fabio Cannavaro da una parte e Alberto Gilardino dall'altra. Sempre in zona playoff impegni esterni per Pisa (Como) e Südtirol (Venezia), entrambe a +1 sul Cagliari. Completano Modena-Cosenza, Parma-Perugia e SPAL-Ascoli (gli estensi venerdì prossimo giocheranno all'Unipol Domus).

In posticipo. La capolista Frosinone, +6 sulle seconde e sempre più lanciata, chiuderà il weekend di Serie B domenica alle 16.15 a Brescia.

Massimo Cellino ha optato per un nuovo ribaltone della guida tecnica, cacciando Alfredo Aglietti e richiamando Pep Clotet dopo appena ventisei giorni dal precedente esonero, per provare una nuova svolta dato che la vittoria manca dal 27 novembre. I giallazzurri di Fabio Grosso hanno iniziato al meglio il girone di ritorno, battendo 2-1 il Modena.

