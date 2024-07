Il Cagliari sarà presentato stasera a Costa Rei. Grande l'attesa nel Sarrabus e sulla costa sud orientale. L'appuntamento è alle 21 in Piazza Colombo. Saranno presenti i giocatori, l'allenatore Davide Nicola e tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Il sindaco Salvatire Piu parla di «evento straordinario per il territorio, reso possibile grazie alla collaborazione fra Comune e Centro commerciale Naturale di Costa Rei».

Grande soddisfazione anche da parte dell'assessore allo sport, Matteo Plaisant, che parla di ritorno di immagine per la località e di una occasione straordinaria per i tifosi rossoblu della zona e dei turisti che stanno trascorrendo qui le loro vacanze. Per l'occasione, come annuncia l'ufficio stampa del Comune di Muravera, è anche previsto un servizio gratuito di bus navetta da Piazza Mercato a Piazza Colombo, dalle 19 alla mezzanotte.

