Il Napoli vola a punteggio pieno, unica squadra con 15 punti nelle prime 5 partite di campionato, e domani (ore 20.45) affronta il Cagliari penultimo che non ha mai vinto.

Ma Luciano Spalletti non si fida: "Domani mi aspetto un Cagliari organizzato, perché Mazzarri sa davvero organizzare le squadre e lo ha già dimostrato contro la Lazio”.

"Ci vorrà il massimo delle nostre potenzialità – continua il tecnico dei partenopei -, le qualità individuali non bastano contro le squadre organizzate come quelle di Mazzarri”.

"Sappiamo - spiega l'allenatore toscano - che dobbiamo crescere sempre, farci trovare pronti in una partita e nell'intera stagione, perché potremo essere in difficoltà in futuro e dobbiamo saper annusare quello che ti sta arrivando addosso".

Spalletti ha risposto anche a chi gli ricordava la sua stretta di mano al vetriolo a Mazzarri tre anni fa dopo una vittoria del Torino contro l'Inter di Spalletti: "Abitiamo a un chilometro di distanza - ha detto - divisi da un ponte, ci conosciamo bene e quella stretta di mano era un gioco".

