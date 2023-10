Una vittoria che passa alla storia. Non solo di quella del Cagliari, ma dell’intera Serie A. Già sei volte, infatti, una squadra sotto di tre gol era riuscita a vincere, ma mai segnando “così tardi” il gol dell’1-3, arrivato – nel caso dei rossoblù - al 72’.

Il gol di Oristanio, infatti, ha aperto quella che può essere definita la più clamorosa rimonta della storia del campionato. La prima squadra ad aver rimontato tre gol era stato il Grande Torino, che nel 1942 recuperò contro la Lazio, chiudendo con un 5-3 finale: in quel caso, però, il primo gol granata era arrivato già al 42’ con Romeo Menti (il 5-3 al 76’).

È ancora di quella storica squadra il secondo ribaltone, avvenuto nel maggio del ‘48 (si ricorda la leggenda del “Quarto d’ora granata: quando il capitano Mazzola tirava su le maniche, non ce n’era per nessuno). Anche in quella circostanza, però, il primo gol del Toro arrivò presto, addirittura al 25’.

Nessuno riuscì più nell’impresa per oltre cinquant’anni. Poi nel 2001, il capolavoro del Perugia di Cosmi contro il Bari, la vittoria “più simile” a quella del Cagliari. Ad accorciare le distanze il sudcoreano Ahn (che poi diventerà celebre per il gol che costò l’eliminazione dell’Italia ai mondiali del 2002) al 67’, cinque minuti prima rispetto al sigillo di Oristanio. In quel caso gli umbri archiviarono la pratica nel giro di un quarto d’ora, col 4-3 di Materazzi all’81’.

Un altro allenatore che può vantare la maxi rimonta è Ballardini, che col Genoa nel 2011 recuperò tre gol alla Roma – guarda un po’ – di Ranieri, con le doppiette di Palacio e Paloschi. Il via alle danze al 52’, con la rete dell’argentino.

Nello stesso anno, otto mesi dopo, fu il Milan di Allegri a entrare nella leggenda, trascinato contro il Lecce dalla tripletta di Kevin Prince Boateng (il primo centro al 49’) e dal gol finale di Yepes. Da sottolineare come l’allenatore dei salentini fosse proprio Di Francesco, che passa alla storia per essere l’unico tecnico ad aver subito due rimonte, avanti di tre gol.

L’ultima, prima di quella rossoblù, è del dicembre del 2021, quando l’Hellas Verona vinse contro il Venezia, nonostante il triplo svantaggio. Grande protagonista il Cholito Simeone, autore di una doppietta. Ma l’1-3 scaligero era stato segnato al 52’.

