Stefano Sottili a fine gara analizza il derby con l’Olbia. «Le assenze dell’ultimo istante non devono rappresentare delle scuse, avere armi in più da sfruttare avrebbe agevolato il lavoro della squadra ma quello che potevamo fare l’abbiamo fatto», esordisce l’allenatore della Torres.

«Chiaro che potevamo fare qualcosina in più, anche sui gol presi, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi: abbiamo perso la partita, e faccio ci complimenti agli avversari», aggiunge il tecnico dei sassaresi a proposito della sconfitta del “Nespoli”.

«Quanto alla classifica, l’ho detto quando sono arrivato il 2 gennaio che fa non paura, ma di più, e finché non avremo raggiunto i 42 punti continuerò a ripeterlo», dice ancora Sottili. Che conclude: «Al netto di questo, è stata una bella partita, con una bella cornice di pubblico, una partita in cui le due squadre hanno provato a superarsi, e sono state anche brave sul piano della correttezza: sul piano dell’agonismo sportivo, della cattiveria, mi aspettato, forse, qualcosa in più. Alla fine, l’unica cosa che non salvo del derby è il risultato».

