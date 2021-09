La leggenda del calcio brasiliano Pelé, 80 anni, ha subito un’operazione per un sospetto tumore al colon.

Ora si sta riprendendo, ha fatto sapere l'ospedale di San Paolo che lo ha in cura: "Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica", ha affermato l'ospedale Albert Einstein dove Pelé è ricoverato dal 31 agosto, aggiungendo che “il paziente, che sta bene, è ricoverato in terapia intensiva ma si prevede di trasferirlo di reparto nella giornata di domani".

La notizia è stata confermata dallo stesso ex calciatore: "Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro - ha scritto O'Rei sui social -. Il tumore è stato identificato durante gli esami a cui ho fatto riferimento la scorsa settimana. Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie al vostro fianco e affronterò questa partita col sorriso sul volto, con molto ottimismo e allegria per vivere accanto all'amore dei miei familiari e amici".

