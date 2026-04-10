Silvio Baldini ct ad interim: «Guiderà l’Italia nelle due amichevoli di giugno»Gli azzurri giocheranno il 3 giugno contro il Lussemburgo ed il 7 giugno contro la Grecia
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A giugno l'Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia.
Il tecnico dell'Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) al Pankritio Stadium di Candia, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia.
Baldini è stato nominato ct ad interim dopo le dimissioni di Gattuso in seguito alla disfatta bosniaca che ha escluso gli azzurri per la terza volta consecutiva dai Mondiali.
Secondo indiscrezioni, Baldini dovrebbe lasciare a casa i giocatori scarichi al termine di una lunga stagione e promuovere i “suoi” ragazzi dell’under 21, cui affiancare altri giovani già nel giro della Nazionale maggiore come Palestra e Pio Esposito.
(Unioneonline)