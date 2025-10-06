Dopo il sofferto pareggio ottenuto a Udine, il Cagliari si prepara ad affrontare la sosta del campionato con l’obiettivo di recuperare energie e acciaccati.

Una pausa utile per provare a rimettere in sesto alcuni elementi chiave della rosa, su tutti Zappa, Mina, Luperto e Gaetano, ancora ai box per problemi fisici.

Più lunghi, invece, i tempi di recupero per Andrea Belotti, operato nei giorni scorsi per la lesione al legamento crociato. Il "Gallo" si è trasferito a Bologna per iniziare un mese di riabilitazione: il suo ritorno a Cagliari è previsto per novembre, ma per rivederlo in campo si dovrà attendere la primavera del 2026, probabilmente tra marzo e aprile. Lo ha confermato il presidente Tommaso Giulini, intervenuto nel prepartita contro l’Udinese.

Nonostante l’assenza pesante del numero 9, la società non interverrà sul mercato degli svincolati. Massima fiducia ai giocatori già in rosa: Borrelli, che ha subito ripagato con il suo primo gol in Serie A, il giovane Kilicsoy e il rientrante Pavoletti, finalmente tornato in campo dopo cinque mesi di stop.

Sul futuro è intervenuto anche il tecnico Fabio Pisacane, che ha ribadito la necessità di un salto di qualità soprattutto sul piano mentale: «Dobbiamo crescere nella lettura delle partite, essere solidi ma anche più coraggiosi nel gioco, senza rinunciare a costruire», ha spiegato nella sala stampa della Dacia Arena.

La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì pomeriggio ad Assemini, ma il gruppo sarà ridotto a causa delle numerose convocazioni in nazionale. Tra i partenti: Palestra e Idrissi con l’Under 21, Mina (condizioni fisiche permettendo) atteso dalla Colombia, Luvumbo con l’Angola, Kilicsoy con la Turchia U21, e Obert convocato dalla Slovacchia.

Per mantenere il ritmo partita, il Cagliari potrebbe disputare un’amichevole a fine settimana, come già accaduto durante la precedente sosta.

