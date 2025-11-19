David Edoardo Suazo, il figlio del grande ex attaccante del Cagliari, fa il salto nei professionisti.

Il classe 2005, nella prima parte di stagione al Monastir, si è accordato con il Team Altamura: andrà a giocare in Serie C e da subito, potendo essere già convocato per la partita di domenica (ore 14.30) in trasferta col Siracusa, nella quindicesima giornata del Girone C. La trattativa si è chiusa oggi, dopo che già da alcune settimane non stava più giocando (aveva saltato le ultime tre partite) in vista del cambio di maglia.

Attaccante come il padre, Suazo junior ha segnato 4 gol in 9 presenze in Serie D col Monastir, categoria che aveva già avuto modo di conoscere due stagioni fa col Chisola. Cresciuto tra le giovanili di Ferrini, Selargius e Sant’Elena, era a Monastir dallo scorso gennaio e aveva partecipato alla conquista della promozione in Serie D vincendo i play-off di Eccellenza.

Al Team Altamura, Suazo sarà allenato da Devis Mangia, ex commissario tecnico dell’Italia Under-21 e visto in Serie A sulla panchina del Palermo. I pugliesi sono sestultimi in classifica con 15 punti.

«La società ASD Monastir 1983 augura a David il meglio per il suo futuro professionale e non solo, ringraziandolo per quanto svolto in questo periodo da tesserato biancoblù», il saluto della sua ormai ex squadra, che ha specificato come «per agevolare il suo passaggio in Serie C, mettendo al primo posto l’interesse del ragazzo, ha acconsentito alla risoluzione immediata del contratto».

