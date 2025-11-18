Primo gol stagionale per Zito Luvumbo. L’attaccante del Cagliari è andato a segno questo pomeriggio nella vittoria dell’Angola in amichevole per 3-2 contro lo Zambia. Una rete che gli mancava dal 30 marzo, nel 3-0 al Monza, e che è anche la sua prima con la maglia della nazionale maggiore alla ventisettesima presenza.

Luvumbo è andato in gol al 40’, sul punteggio di 1-1. Su cross dalla sinistra, ha controllato il pallone al limite dell’area e dopo aver disorientato il suo diretto marcatore con una finta ha calciato dai 16 metri trovando anche una deviazione. Il suo tiro ha sbattuto sulla traversa e poi è entrato in rete per la festa sua, dei compagni e dei tanti tifosi presenti allo stadio, a quattro giorni dall’amichevole con l’Argentina che aveva riempito le tribune dell’impianto di Luanda.

Oltre a Luvumbo, questo pomeriggio dei nazionali del Cagliari ha giocato e vinto anche Semih Kılıçsoy. Per l’attaccante 84’ con la Turchia Under-21 nel successo per 1-2 in Lituania. È stato ammonito nel corso del primo tempo (40’) a seguito di un fallo su Šluta.

