Nel martedì che ha visto il primo gol di Zito Luvumbo con l'Angola, tra i nazionali del Cagliari c'è gloria anche per Riyad Idrissi. Passerella finale per il laterale di Sadali, entrato in campo all'86' nella vittoria per 1-4 dell'Italia Under-21 in Montenegro, nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027.

Per Idrissi si tratta della terza presenza con gli Azzurrini, le altre due nella convocazione d'esordio a settembre. Era poi rimasto in panchina nelle due gare di ottobre e nella rocambolesca sconfitta di venerdì scorso in Polonia. Gara, quest'ultima, dove era stato ammonito Marco Palestra che - in quanto squalificato oggi - è rientrato in anticipo a Cagliari e si allena di nuovo agli ordini di Fabio Pisacane da ieri.

Montenegro in vantaggio al 37' con Mraljević, ma l'1-0 non arriva nemmeno all'intervallo. È Pisilli, già in gol in Polonia, a pareggiare al 42' cambiando l'inerzia della partita. Nella ripresa l'Italia Under-21 dilaga coi gol di Dagasso al 60', Camarda al 64' e Fini al 74'. Nell'ultimo slot di cambi, il ct Silvio Baldini ha inserito Idrissi al posto di Lipani. Per il rossoblù 7' in campo, recupero incluso.

