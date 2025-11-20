calcio
Playoff Mondiali, per l’Italia semifinale con l’Irlanda del NordIn caso di vittoria gli azzurri troveranno in finale Galles o Bosnia
L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play off per il Mondiale 2026. Lo ha stabilito il sorteggio Fifa a Zurigo.
La partita si giocherà il 26 marzo, in casa degli azzurri.
Per la finale, la vincente di Italia-Irlanda del Nord affronterà il 31 marzo la vincente della sfida tra Galles e Bosnia.
(Unioneonline)
