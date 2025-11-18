Alessandro Deiola torna parzialmente in gruppo, ma si ferma Zé Pedro. Una novità positiva e una negativa dall’allenamento di oggi del Cagliari, col vice capitano che - dopo l’infortunio muscolare di fine ottobre - ha ricominciato a lavorare coi compagni e punta una convocazione per sabato (ore 15) col Genoa. Partita dove è ora inevitabilmente in dubbio il difensore portoghese, che non si è allenato a causa di un fastidio al ginocchio sinistro.

All’allenamento di oggi ha assistito il presidente Tommaso Giulini, presente a bordocampo al Crai Sport Center per la seduta mattutina. Continua il personalizzato Giuseppe Ciocci, un altro degli infortunati. Secondo giorno col gruppo per Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog, ormai pienamente recuperati.

Dopo una serie di esercitazioni tecniche, Pisacane e il suo staff hanno proposto alla squadra dei lavori specifici di attacco contro difesa. Ultima parte dell’allenamento odierno dedicata ad un torneo a più squadre, con partitelle giocate su campo ridotto e ad alta intensità. Domani il Cagliari si allenerà di mattina.

