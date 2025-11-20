Elia Caprile è diventato papà. È nato oggi Edoardo, primo figlio del portiere del C

agliari e della sua compagna Emily. A comunicare il lieto evento è stato proprio l'estremo difensore rossoblù, con un post sui suoi canali social: «La nostra gioia più grande», il tenero annuncio con una foto che ritrae il braccio del piccolo e una della compagna.

Caprile è appena tornato a Cagliari dopo la prima convocazione in Nazionale della sua carriera. E, proprio in relazione alla paternità, la settimana scorsa aveva detto di "sperare" che il figlio potesse nascere una volta rientrato dagli impegni con gli Azzurri. Così è stato.

Fra i tanti commenti anche quello del Cagliari Calcio: «Auguri e congratulazioni ragazzi», il messaggio del club rossoblù per la famiglia Caprile.

