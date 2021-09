Nella giornata di Serie D vince il Muravera sull'Atletico Uri. Lo fa in rimonta per 3-2, con un gran gol del bomber Sergio Nurchi al 93' di gioco. Sette minuti prima il Muravera aveva fatto il 2-2 con un rigore di Matteo Mancosu. La gara era iniziata con la squadra del Sarrabus in vantaggio con Mereu. Poi Calaresu e Altolaguerra avevano rovesciato il risultato per l'Atletico Uri passato quindi in vantaggio per 2-1. Nel finale i due gol del Muravera con vittoria per la squadra del Sarrabus contro un Atletico Uri che si è dimostrato compatto e dotato di grandi individualità.

La Torres è stata battuta a sorpresa in casa dal Giugliano per 1-0.

Pari tra Arzachena e Lanusei. 2-2 il risultato finale con una doppietta di Kakorri per gli smeraldini e i gol di Ravanelli (figlio dell'ex bomber juventino) e Lazzazera al 91'.

