Non s’arresta l’emorragia di risultati dell’Olbia, che al “Nespoli” si arrende alla Paganese 0-2 nell’anticipo della 7ª giornata di Serie D rimediando la quinta sconfitta in campionato e rimanendo inchiodata nei bassifondi della classifica del Girone G con 2 punti.

Il debutto casalingo per il nuovo allenatore Lucas Gatti è molto amaro, complice un avvio di gara in cui la formazione ospite ipoteca la vittoria: campani in vantaggio al 6’ su azione con Mancino, il raddoppio lo sigla Faella al 18’ trasformando un rigore concesso dall’arbitro Mirri di Savona per un contatto in area tra Gonzalez e Mancino.

I tentativi dei bianchi di riaprire la partita risultano vani: il turno infrasettimanale di mercoledì sul campo del Trastevere offre ai galluresi la possibilità di rifarsi subito, e di metabolizzare in fretta il cocente kappaò di questo pomeriggio per provare a ripartire. Anche se tutto questo, al momento, sa davvero di impresa.

