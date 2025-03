Vittoria o crisi con provvedimenti ben più pesanti del silenzio stampa. Gara delicatissima quella di domani pomeriggio al "Vanni Sanna" con inizio alle 15. Più per la Torres che nelle ultime quattro giornate ha racimolato la miseria di un punto, arretrando al quarto posto, che per il Rimini, con la testa rivolta alla prima finale di Coppa Italia in programma martedì sul campo del Giana Erminio.

Da capire se il tecnico dei romagnoli Buscè schiererà la migliore formazione possibile o se opterà per risparmiare qualche titolare per la partita di martedì. In ogni caso, attenzione all'ottimo rendimento esterno del Rimini che tra l'altro ha vinto le ultime tre trasferte.

All'andata 1-1 con rete di Diakite e pareggio di Parigi al 90'.

Nella Torres assente per squalifica il difensore Antonelli, ancora fermo per problemi fisici il trequartista Carboni. Rientrano invece i difensori Mercadante e Fabriani, ma è improbabile che vengano schierati entrambi da subito.

