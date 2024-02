Età media della squadra sassarese 28 anni, che superano i 31 se si considerano gli undici titolari utilizzati dal tecnico Greco negli ultimi due mesi. La Juventus Next Gen invece di veterani ha solo l'attaccante Guerra e il difensore Poli, per il resto sono tutti Under 22.

La Torres nell'anticipo di sabato al “Vanni Sanna” (14.30) è obbligata a vincere, non tanto per una classifica che la vede ancorata al secondo posto, quanto per ritrovare il morale dopo le due sconfitte di fila. Il girone di ritorno ha visto una netta flessione dei rossoblù con ben tre sconfitte in cinque partite e una difesa che ha preso 11 gol in quattro gare.

Da capire se verrà convocato e soprattutto utilizzato il nuovo acquisto, Aleandro Rosi, ex Perugia e Roma, classe 1987, arrivato per puntellare il settore della difesa.

All'andata colpaccio della Torres grazie alla rete al 74' di Liviero, un ex del club bianconero.

