Sei su sei, primato nazionale e non solo vetta solitaria in Serie C. La Torres non ha però il tempo di godersi il colpaccio sul campo della Juventus Next Gen, perché incombe la Coppa Italia (mercoledì sera contro l'Olbia) e un calendario che proporrà avversarie d'alto livello come Lucchese e Perugia, e dopo il match interno col Pontedera la trasferta a Pescara.

Il portiere Andrea Zaccagno predica umiltà: «Guai a montarci la testa, a pensare che siamo i più forti. L'anno scorso a Rimini abbiamo avuto un inizio non così scoppiettante ma comunque molto buono e poi un calo nel girone di ritorno dove abbiamo vinto solo due volte. Perciò dobbiamo restare umili e guardare partita dopo partita».

Entusiasmo sì, presunzione no. In città cresce la febbre rossoblù e anche se le favorite per la promozione in Serie B restano altre squadre, la Torres acquista convinzione e si prepara con curiosità alle prossime partite, che le diranno se davvero può lottare alla pari con le corazzate del girone.

