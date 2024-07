Riscaldamento, qualche esercizio, possesso palla e lavoro leggero per il primo allenamento della Torres al "Vanni Sanna". Ventuno i giocatori a disposizione di Alfonso Greco e del suo staff tecnico. Numero rimpolpato dal neo acquisto Michael Brentan, centrocampista di 22 anni ex Albinoleffe, e da due portieri della Primavera rossoblù, Elia Stangoni, classe 2008 e Cristian Petricciuolo, classe 2007.

Chissà se da domani farà parte della rosa anche il difensore-terzino Luca Coccolo, 26 anni, svincolatosi dal Cesena. Per il momento il giocatore sostiene le visite mediche.

La società sassarese ha anche preso accordi per tre amichevoli da sostenere nella Penisola. I rossoblù partiranno per Sappada mercoledì prossimo. Prima amichevole sabato 20 luglio contro la Union Clodiense Chioggia 1971 che ha conquistato la promozione in serie C ed è stata collocata nel girone A. Nello stesso girone le altre due avversarie: il Pavova (25 luglio) e la Triestina (28 luglio).

