Nel girone di ritorno la Torres viaggia alla stessa velocità della capolista Virtus Entella: 23 punti sui 27 disponibili nelle nove giornate. Sette vittorie e due pareggi, questo il bilancio. Il distacco dalla vetta è di cinque punti, da recuperare in dieci giornate, con il confronto diretto in programma a fine marzo sul campo di Chiavari.

Prima però c'è un altro big match, quello di domenica sul campo della vice capolista Ternana. La squadra sassarese insegue a un punto, ma senza la sfortunata autorete di Dametto nella partita del "Vanni Sanna" ora sarebbe seconda a +2 dagli umbri e soprattutto a -3 dalla Virtus Entella.

C'è una "vendetta sportiva" da consumare. Del resto lo stesso allenatore rossoblù Alfonso Greco ha detto: "A noi non resta che vincere il più possibile. Domenica è uno scontro direttoche ha un peso specifico maggiore delle altre gare, anche se con questo equilibrio fra le prime tre formazioni, il sospetto è che la lotta per il primo posto e quindi la promozione diretta in serie B si risolverà se non all'ultimo turno, al penultimo.

