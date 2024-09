Dal Pescara al Lumezzane: il calciatore sardo Mario Piga va in prestito fino al 30 giugno 2025 alla società lombarda con diritto di riscatto a favore e controriscatto per la società abruzzese.

Terzino sinistro, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili Cagliari, passando poi al Chions in Serie D, all’Arzachena dove sempre in D è stato protagonista per due stagioni. Quindi, il Real Casalnuovo e al Pescara. Ora il Lumezzane in Serie C.

«Lumezzane sarà per me la prima esperienza nei professionisti – dichiara Mario Piga – ne sono entusiasta perché è piazza storica per la categoria e che ogni anno lancia molti giovani. Con il direttore Pesce c’è stata intesa immediata e sono felice di potermi mettere a disposizione del tecnico fin da subito. Ho visto le immagini della prima partita di campionato e il gioco espresso mi ha ben impressionato».

© Riproduzione riservata