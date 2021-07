Alcuni commenti comparsi su un post del suo profilo Instagram al termine dell’ultimo campionato di Serie C suggerivano che Nicholas Pennington non sarebbe rimasto all’Olbia per un altro anno.

L’ufficialità è arrivata oggi, con un comunicato del club gallurese: dopo quattro stagioni in maglia bianca, il centrocampista italoaustraliano cresciuto nel settore giovanile del Cagliari si trasferisce in Nuova Zelanda, dove lo attende la Serie A.

"La Società rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Wellington Phoenix Football Club, squadra neozelandese militante nel massimo campionato australiano, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Nicholas Pennington. Il club – riporta la nota dell’Olbia Calcio emessa prestissimo, questa mattina – ringrazia Nicholas per la professionalità garantita nelle quattro stagioni trascorse insieme e gli augura le migliori fortune per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni personali".

Il giocatore ha voluto salutare l'Olbia e la città con queste parole: "Ringrazio la Società per avermi accolto quattro anni fa e consentito di migliorare sotto tutti i punti di vista. Porterò l'Olbia e i suoi tifosi per sempre con me".

