Lorenzo Palmisani saluta l’Olbia e torna al Frosinone. Il 19enne portiere, arrivato in prestito in Gallura lo scorso agosto, rientra alla base dopo una prima parte di stagione nella quale con la maglia bianca ha giocato una sola volta nella Coppa Italia di Serie C.

Lo ha annunciato l’Olbia Calcio questo pomeriggio. «La società rende noto che il calciatore Lorenzo Palmisani rientrerà al Frosinone in questa sessione di mercato», recita il comunicato emesso dal club. «La società ringrazia Lorenzo per la professionalità dimostrata e gli porge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera».

Dopo l’operazione in entrata di Andrea Schiavone, la partenza di Palmisani, nazionale Under 20, rappresenta la prima “voce” in uscita dell’Olbia, che a questo punto, come terzo portiere alle spalle di Filippo Rinaldi e Maarten van der Want, potrebbe chiamare in prima squadra un giocatore di una delle formazioni giovanili.

