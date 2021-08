Come da copione, secondo le previsioni e le indiscrezioni, l’Olbia è stata inserita nel Girone B. La Lega Pro ha appena ufficializzato la composizione dei gironi del prossimo campionato di Serie C, al via il 29 agosto, un torneo in cui la squadra di Max Canzi affronterà vecchie conoscenze, come le formazioni toscane, e qualche new entry.

C’è anche la variabile X: completerà infatti il raggruppamento del Centro Italia una tra Fano e Pistoiese, in attesa del giudizio del Collegio di garanzia in merito al ripescaggio, che dovrebbe arrivare tra domani e mercoledì.

Intanto, si sa che l’Olbia dovrà incontrare quest’anno almeno sei squadre toscane, ovvero Carrarese, Grosseto, Lucchese e Pontedera, già avversarie l’anno scorso, il neo promosso Montevarchi e il Siena fresco di ripescaggio, emiliane e romagnole, come Modena, Reggiana, Cesena e Imolese, le marchigiane Matelica, Fermana e Vis Pesaro, gli umbri del Gubbio, i liguri della Virtus Entella, la Viterbese e gli abruzzesi di Teramo e Pescara, città, quest’ultima, del presidente dei bianchi Alessandro Marino.

Il quadro verrà completato dal sorteggio dei calendari, in programma stasera a partire dalle 19.

Sorteggiato anche l’avversario del primo turno eliminatorio di Coppa Italia, al via la prossima settimana: si tratta del Pescara, che l’Olbia affronterà in gara unica a eliminazione diretta in trasferta. In caso di parità al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari da15 minuti ciascuno: perdurando la parità, si passerà ai calci di rigore.

