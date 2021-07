Aggregato alla squadra fin dall’inizio del ritiro precampionato, da adesso Stefano Lapia è ufficialmente un giocatore dell’Olbia.

Il difensore classe 2003 arriva dalla Nuorese e dal campionato di Eccellenza, durante il quale, lo scorso anno, ha collezionato 15 presenze con la maglia verdazzurra. Nuorese di nascita e in campo sabato a Buddusò, nel test estivo contro la locale formazione di Promozione vinto dai bianchi 12-0, Lapia è stato acquisito a titolo definitivo dal club presieduto da Alessandro Marino, un’operazione che rafforza la politica dell’Olbia in termini di valorizzazione dei talenti sardi e giocatori di proprietà.

L’altro annuncio di giornata riguarda la partnership con Pas De Mer, che diventa fashion sponsor dei galluresi. "Olbia Calcio e Pas De Mer hanno il piacere di annunciare un accordo di partnership per la stagione 2021/2022. La nota azienda olbiese di moda streetwear – recita il comunicato emesso dalla società – affiancherà il club in qualità di fashion sponsor attraverso il disegno e la produzione di una divisa di abbigliamento casual che sarà indossata dai calciatori della prima squadra nei momenti extracalcistici e dallo staff dirigenziale".

Le creazioni di Pas De Mer per l’Olbia Calcio verranno svelate nelle prossime settimane. Magari, proprio in occasione della presentazione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C agli ordini del tecnico Max Canzi, appuntamento in programma il 22 agosto a Olbia.

