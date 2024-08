Finisce 5-3 per la Torres la partitella disputata al “Vanni Sanna” contro il Latte Dolce, che milita nel campionato inferiore, in serie D. Un tempo per parte e tantissimi cambi visto anche il notevole caldo e il fatto che si trattava di un allenamento congiunto.

Rapido e letale il Latte Dolce nel primo tempo che ha chiuso con tre reti di vantaggio. Centrocampo e difesa rossoblù hanno patito la velocità dei giovani di Setti che hanno sbloccato con Grassi, bravo a raccogliere il rinvio di Zaccagno uscito per anticipare Sorgente. Al 19’ Kone serve Sorgente che scappa ancora via al difensore e raddoppia. La terza rete nasce da una ripartenza che porta i biancocelesti in superiorità numerica: Castro da destra si accentra e spara il diagonale.

Nella ripresa cambia quasi tutto il Latte Dolce, invece Greco ne inserisce sei nuovi e la Torres assume il controllo del match. Zecca a destra spinge e dal suo cross nasce la rete di testa di Fischnaller. Quindi al 65’ un lampo di Sanat che accorcia ancora e al 70’ gran tiro da fuori di Brentan che carambola sul palo destro ed entra per il 3-3.

La Torres insiste e segna ancora con Sanat (ottimo assist di Varela) e Masala.

