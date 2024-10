Finalmente la settimana tipo per la squadra sassarese che ha potuto allenarsi senza gare infrasettimanali di mezzo. Il tecnico Alfonso Greco confessa: «È stato un periodo stressante con cinque gare in 15 giorni e qualche problemino di disponibilità, ma i ragazzi hanno risposto alla grande e lo hanno superato brillantemente».

Domenica al "Vanni Sanna" (inizio alle 15) c'è l'Arezzo, formazione che punta a inserirsi sul podio del girone B: "Sarà un'altra partita difficilissima, contro una squadra costruita per fare un campionato di vertice, con giocatori di strappo soprattutto sugli esterni. Arezzo è avversaria insidiosa, verrà qui per fare punti. Credo sarà una partita bella da vedere".

Mister Greco recupera i difensori Idda e Antonelli e il regista Giorico. Da capire se almeno uno possa essere schierato sin dall'inizio. Non certo Idda, come chiarisce: «Idda si è allenato questa settimana per la prima volta, ora deve adattarsi».

